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中華資安營收／5月1.5億元 累積前五月9.93億元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華資安（7765）公布5月營收1.5億元，月減39%，年增3%，累計今年前五月營收9.93億元，年增23.8%，受惠於AI資安、紅隊演練、滲透測試等需求強勁，以及上網資安、SOC/MDR等持續性營收業務穩健增長，公司營收獲利呈現穩健成長態勢，近期更推出「DNS防駭悍將」新服務，以及企業AI管理服務，加速營運成長。

中華資安近日推出「DNS防駭悍將」服務，於機房端建立DNS防禦系統，透過即時威脅情資比對與AI輔助風險分析，協助企業客戶即時攔阻殭屍網路、惡意網域、釣魚網站，以及新註冊高風險網域等連線威脅，同時可針對加密連線流量進行識別與阻擋，全面提升企業客戶上網安全防護強度與韌性，並適時提供攔阻防護的報表，協助企業清楚掌握連網風險的可視性。

中華資安日前參與COMPUTEX台北國際電腦展，展示自行研發的AI管理服務，提供企業管理影子AI、防堵企業機敏資料外洩，以及AI SOC持續性監控的解決方案，提升品牌能見度與海內外銷售，加速市場擴展，驅動營收獲利成長。

營收 資安 中華資安

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