啟碁營收／5月121.68億元 連三個月創下歷史新高

網通大廠啟碁（6285）公布5月營收來到121.68億元，月增6.7%，年增34.8%，連續三個月創下歷史新高紀錄，啟碁累計前5月527.25億元，年增11.6%，同創歷年同期新高。

啟碁今日受大盤拖累，一度落入跌停，終場下跌18.5元，收273.5元，跌幅約6.34%。

啟碁累計4、5月營收235.68億元，對比第1季營收為291.6億元，法人表示，看好啟碁營運表現，第2季營收可望季增一至兩成，可望挑戰歷史單季新高。

日前啟碁董事長謝宏波表示，今年雖有關鍵零組件缺貨、美國關稅政策及匯率等三大挑戰，但多年布局逐漸發酵，除衝刺美國市場，布局歐、亞市場，樂觀看待今年營收可望達40億美元（折台幣約1,255億元），更有信心朝未來50億美元（折台幣1,570億元）目標前進。

法人表示，啟碁受惠低軌衛星家用接取設備出貨大幅成長，取得 5G FWA新標案以及擴大車用產品線，營收規模進一步提升。

此外，法人看好，啟碁切入高價值的800G交換器與光交換機業務，可望推聲毛利率表現，第2季雖有關鍵零組件缺料問題，但來料陸續增加，可望提升企業WiFi 7路由器、低軌衛星家用傳輸設備與5G FWA 出貨增加，預估單季營收可望較上季成長。

法人預估，啟碁新產品齊頭並進，企業用 WiFi 7路由器帶起換機潮，電信營運商光纖產品出貨搭上寬頻基礎建設升級需求，5G設備受惠5G FWA及5G ORAN推動增長，AI驅動交換器成長，加上低軌衛星寬頻用戶持續成長，車用相關從無線連網模組、毫米波雷達產品，更新增車內駕駛監測模組，預估今年營收可望來到1,243億元，每股獲利可望超過10元，大賺一個股本。