義隆法說會／投資PETA切入矽光子 布局PIC、EIC合作拚明年見成果

IC設計廠義隆（2458）8日召開法說會，宣布投資美商PETA Optronics，並將與其展開技術合作，正式切入矽光子領域。義隆表示，PATE是一家專注光子積體電路（PIC）設計的公司，未來雙方將結合PETA在PIC領域的技術能力，以及義隆在電子積體電路（EIC）相關晶片設計經驗，加速推進矽光子與光通訊應用布局，期盼明年能有好的成果。

義隆高階主管指出，PETA聯合創始人許伯彰博士過去在半導體、網通IC、ASIC及先進封裝等領域均有經驗，並曾任職於博通、英特爾及台積電等國際半導體大廠。義隆希望透過投資與技術合作，借重PETA在光通訊、矽光子與PIC設計方面的經驗，讓雙方合作能夠更快推進至樣品與量產階段。

義隆董事長葉儀皓進一步說明，此次投資Peta，主要看準其產品布局涵蓋Transceiver（收發器），未來市場也將逐步進入線性驅動可插拔光學元件（Linear-drive Pluggable Optics）及共同封裝光學（CPO）等應用。PETA核心技術在於PIC，也就是將電訊號轉換為光訊號，並透過調變器（Modulator）、光電二極體（Photodiode）等元件完成傳輸與接收。

葉儀皓表示，PETA目前已投入800G與1.6T相關產品，並持續推進3.2T技術布局；而義隆未來則將切入EIC端開發，負責轉阻放大器（TIA）與驅動器（Driver）等晶片。簡單來看，當光訊號進來轉成電訊號時，義隆的TIA可負責放大訊號；當電訊號要轉成光訊號時，則可透過Driver進行驅動，與PETA的PIC技術形成互補。

義隆過去以人機介面晶片、觸控及相關控制晶片為主要營運核心，此次投資PETA，代表公司正式跨入矽光子、高速光通訊與AI資料中心互連市場。