旺宏營收／5月62.56億元、年增175.8% 前5月營收年增逾1倍

IC設計廠義隆（2458）8日召開法說會，宣布投資美商PETA Optronics，並將與其展開技術合作，正式切入矽光子領域。義隆表示，PATE是一家專注光子積體電路（PIC）設計的公司，未來雙方將結合PETA在PIC領域的技術能力，以及義隆在電子積體電路（EIC）相關晶片設計經驗，加速推進矽光子與光通訊應用布局，期盼明年能有好的成果。

2026-06-08 16:09