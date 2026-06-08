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旺宏營收／5月62.56億元、年增175.8% 前5月營收年增逾1倍
記憶體廠旺宏（2337）8日公布2026年5月合併營收62.56億元，較上月59.13億元增加5.8%，較去年同期22.68億元大增175.8%，累計今年前5月合併營收226.37億元，較去年同期107.36億元成長110.9%，顯示在記憶體景氣回升、產品價格走揚與主要產品需求改善帶動下，旺宏今年營運規模明顯放大。
展望後市，董事長吳敏求表示，本季NAND Flash業績可望較第1季進一步成長，未來一年仍有大幅成長空間，且今年下半年NAND Flash價格將持續調漲。法人也指出，旺宏受惠資料中心NOR Flash需求升溫，加上嵌入式記憶體eMMC供不應求，產品售價陸續調整，有助推升平均售價與毛利率表現。
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