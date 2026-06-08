台積電收2295元驚險守月線、下跌70元 寫單日第四大下跌金額

台股8日開低走低收在43,502.78點，下跌1,568.16點，權王台積電（2330）最後一盤爆4,454張賣單，收在2,295元， 下跌70元，為單日收盤第四大下跌金額， 跌幅2.96%，市值59.51兆元，影響大盤指數約547點。

台股8日跳空開低，以44,507.49點開盤，下跌563.45點，隨後快速下探至42,376.86點，重挫2,694.08點，各類股一片慘綠，盤中跌勢收斂，終場收43,502.78點，跌幅3.48%。

台積電早盤以2,230元開出，下跌135元， 寫盤中歷史最大下跌金額，終場收在2,295元， 下跌70元， 跌幅2.96%，市值降至59兆5,147億元；台積電預計6月11日除息， 每股配發6元現金股利。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望， 預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。台積電上修今年整體業績展望，全年美元營收成長超過30%。