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廣達營收／5月3114億元、年增94%創歷史同期新高 AI伺服器需求仍強勁

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
廣達集團。記者吳康瑋／攝影
廣達集團。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）8日公告5月合併營收3,114.81億元，月減8.4%，年增94.4%，接近翻倍成長，創下歷史同期新高。前5個月累計營收為1.46兆元，年增82.6%，同樣是歷史同期新高。廣達表示，AI伺服器需求仍十分強勁，為滿足客戶需求，公司預計年底前將在美國加州再擴三座廠房，泰國則以SMT產線擴充為主。

廣達5月筆電出貨350萬台，月對月持平、年減7.89%。廣達指出，隨著AI應用持續擴張，GPU也有所變化，不再像以往一樣只負責訓練，而是轉向全方位發展，無論是邊緣運算還是推理，GPU都仍將成為重要角色。不過公司也預期，下半年CPU的成長速度不容小覷，和 GPU 的競爭會越發白熱化。

針對市場擔心的缺料及缺電問題，廣達表示，根據評估結果來看，到27年底前整體電力供應足夠負荷生產，28年所需的部分目前也都已在建置中；缺料情況則還算輕微，只要給予一點時間，滿足現有需求不成問題，缺料狀況尚屬可控。

廣達 營收 泰國

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台指期 保守應對

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黃金期 暫時觀望

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