快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

汎銓5月營收2.17億元 寫歷年次高及歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓光損檢測技術專利布局再下一越，取得南韓發明專利，完成台、美、日、韓四大半導體核心市場專利布局。圖為預定今年底推出的光損檢測設備。圖／汎銓提供
汎銓光損檢測技術專利布局再下一越，取得南韓發明專利，完成台、美、日、韓四大半導體核心市場專利布局。圖為預定今年底推出的光損檢測設備。圖／汎銓提供

AI晶片研發分析平台－汎銓（6830)於今日公布2026年5月合併營收達2.17億元，年增19.42％，續創歷年同期新高；累計2026年1至5月合併營收為10.08億元，年增22.49％，同步刷新歷年同期新高記錄。

汎銓今日同步宣布，旗下「光損偵測裝置(Optical Loss Detection Device)」已正式取得南韓發明專利核准領證通知，繼台灣、美國ZA及日本後，進一步完成南韓專利布局，進一步鞏固汎銓於矽光子與共同封裝光學（CPO）領域的技術領先地位。

汎銓表示，本次取得南韓發明專利專利名稱為「光損偵測裝置」，申請日期為2023年12月1日，發明人為柳紀綸、周學良及李宗育。該技術可透過特殊光學偵測架構，快速定位光訊號傳輸路徑中的漏光位置與光損來源，適用於PIC（Photonics Integrated Circuit）晶片、Optical Engine（OE）、CPO元件、光模組及光通訊產品等先進光電元件之研發、製程改善及失效分析。

汎銓看好未來AI資料中心將由數十萬顆AI加速器進一步邁向百萬顆等級的龐大互連規模，矽光子及CPO勢必成為下一世代AI基礎建設的最核心技術，旗下合作長達2年的Tier-1 AI客戶需求呈現快速成長並建立緊密結盟，現階段分析項目主要以CPO半成品及Optical Engine晶片為主，提供包含光損定位、漏光分析、故障分析及材料分析等高階服務。

展望未來，全球AI運算架構由電子互連邁向光互連時代的趨勢已然確立，矽光子與CPO市場需求將迎來爆發期，有助於創造汎銓良好業務前景，此外，看好在「埃米世代製程材料分析」、「AI客戶專區深化合作」、「矽光子量測服務與設備授權」等三軌新商模發展，以及「全球四大半導體產業區域據點布局」等四大主軸驅動下，以期挹注未來營運中長期強勁的成長動能。

營收 晶片

延伸閱讀

中菲行營收／5月32.4億元、年增39% 創近四年新高　

大立光、揚明光談新業務

老黃開金口激勵Marvell暴衝！高速傳輸題材發威…009819單日大漲近5％

保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

相關新聞

穎崴營收／5月10.73億元、年增逾119% AI 雙引擎帶動創單月次高

半導體測試介面大廠穎崴（6515）8日公告2026年5月自結營收達10.73億元，較上月增加8.48%，較去年同期增加119.79 %；創單月次高，累計2026年前五月合併營收為50.43億元，較去年同期增加46.48%。公司說明，受惠於全球AI與HPC客戶需求強勁，高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡持續拉貨。

智伸科營收／5月7.61億元、年增27% 5月及前五月年增率皆雙位數正成長

智伸科（4551）受惠於AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件出貨力道持續強勁，加上半導體高階應用與智慧駕駛相關精密零件出貨暢旺，5月合併營收達新台幣7.61億元，較上月營收持平，較去年同期成長27％，累計2026年前5月合併營收為新台幣38.05億元，較去年同期成長17％，展現高科技核心供應鏈強勁的爆發力。

廣達營收／5月3,114億元、年增94%創歷史同期新高 AI伺服器需求仍強勁

廣達（2382）8日公告5月合併營收3,114.81億元，月減8.4%，年增94.4%，接近翻倍成長，創下歷史同期新高。前5個月累計營收為1.46兆元，年增82.6%，同樣是歷史同期新高。廣達表示，AI伺服器需求仍十分強勁，為滿足客戶需求，公司預計年底前將在美國加州再擴三座廠房，泰國則以SMT產線擴充為主。

汎銓營收／5月2.17億元、年增19.42% 矽光子檢測布局成形

檢測分析廠汎銓（6830）8日公布5月合併營收2.17億元，月增2.52%，年增19.42%，續創歷年同期新高；累計前5月合併營收10.08億元，年增22.49%，同步刷新歷年同期新高紀錄，顯示AI、高階製程與矽光子相關分析需求持續升溫。

台塑四寶5月營收公布 南亞受惠 AI 需求創47個月新高

台塑四寶8日公布5月營收，其中南亞（1303）年增31.4%、月增4.2%，年、月雙增，受惠電子材料動能，單月營收站上47個月新高。台化（1326）、台塑（1301）、台塑化（6505）則因銷售量差減少，呈月減、年增。

台指期 保守應對

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短線壓回，主要來自外資單日賣超規模龐大，使短線籌碼結構出現鬆動，尤其在連續上漲後，高檔獲利了結壓力逐漸升溫。由於國際資本市場利空環伺，市場追價意願謹慎，投資氛圍轉為觀望，顯示短線資金已由積極轉為保守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。