汎銓5月營收2.17億元 寫歷年次高及歷年同期新高

AI晶片研發分析平台－汎銓（6830)於今日公布2026年5月合併營收達2.17億元，年增19.42％，續創歷年同期新高；累計2026年1至5月合併營收為10.08億元，年增22.49％，同步刷新歷年同期新高記錄。

汎銓今日同步宣布，旗下「光損偵測裝置(Optical Loss Detection Device)」已正式取得南韓發明專利核准領證通知，繼台灣、美國ZA及日本後，進一步完成南韓專利布局，進一步鞏固汎銓於矽光子與共同封裝光學（CPO）領域的技術領先地位。

汎銓表示，本次取得南韓發明專利專利名稱為「光損偵測裝置」，申請日期為2023年12月1日，發明人為柳紀綸、周學良及李宗育。該技術可透過特殊光學偵測架構，快速定位光訊號傳輸路徑中的漏光位置與光損來源，適用於PIC（Photonics Integrated Circuit）晶片、Optical Engine（OE）、CPO元件、光模組及光通訊產品等先進光電元件之研發、製程改善及失效分析。

汎銓看好未來AI資料中心將由數十萬顆AI加速器進一步邁向百萬顆等級的龐大互連規模，矽光子及CPO勢必成為下一世代AI基礎建設的最核心技術，旗下合作長達2年的Tier-1 AI客戶需求呈現快速成長並建立緊密結盟，現階段分析項目主要以CPO半成品及Optical Engine晶片為主，提供包含光損定位、漏光分析、故障分析及材料分析等高階服務。

展望未來，全球AI運算架構由電子互連邁向光互連時代的趨勢已然確立，矽光子與CPO市場需求將迎來爆發期，有助於創造汎銓良好業務前景，此外，看好在「埃米世代製程材料分析」、「AI客戶專區深化合作」、「矽光子量測服務與設備授權」等三軌新商模發展，以及「全球四大半導體產業區域據點布局」等四大主軸驅動下，以期挹注未來營運中長期強勁的成長動能。