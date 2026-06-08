台塑四寶5月營收公布 南亞受惠AI需求創47個月新高

台塑四寶8日公布5月營收，其中南亞（1303）年增31.4%、月增4.2%，年、月雙增，受惠電子材料動能，單月營收站上47個月新高。台化（1326）、台塑（1301）、台塑化（6505）則因銷售量差減少，呈月減、年增。

南亞5月營收288.3億元，年增31.4%、月增4.2%。其中，電子材料營業額增加47.0億元。南亞表示，近期原物料價格雖有回落，但中東情勢變數仍多，關稅波折也尚未落幕，全球市場對通膨與升息的擔憂升高，導致一般民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎控制庫存。然而，AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大。

南亞表示，該公司掌握產業發展趨勢、積極布局高值化電子材料產品，成果良好，業績攀升；再加上德州EG廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷、營收顯著成長，挹注南亞5月份合併營收進一步上揚，站上47個月新高。

台塑化5月營收577.7億元，年增26.9%、月減6.1%。其中，銷售價差較4月減少51.8億元，銷售量差增加14.4億元。煉油事業部分，5月煉油廠定檢相關單元已陸續開車，且原料供應逐步回穩，原油煉製量11,517千桶（372千桶/日，31天)，較上月7,139千桶（238千桶/日，30天）增加4,378千桶，5月全產品銷售量10,661千桶，比上月增加1,369千桶。烯烴事業營業額較上月減少3.2%、較去年同期減少10%。

台化5月營收273.8億元，年增15.5％、月減14.7％。較4月量差減少43.1億元，售價差減少4億元。台化公司部分，麥寮ARO-3廠、SM-2廠安排年度定檢，影響PX、SM外售及萃餘油回售台塑化，合計減少26億元；PS、ABS、PP下游客戶因價高無法轉嫁或行情變動快速，普遍觀望並按剛需採購，合計減少8.5億元。售價部分，售價方面，則受美伊和談進展反覆影響，油價震盪偏弱，客戶謹慎下單，部分同業削價競爭等因素，影響石化塑膠產品售價較4月走跌。

台塑5月營收149.5億元，年增0.7％、月減18.4％。較4月售量差減少8.5萬噸，主因為中油及台塑石化公司5月乙烯、丙烯原料打折供應，本公司各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少。