快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑四寶5月營收公布 南亞受惠AI需求創47個月新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑四寶公布5月營收。（本報系資料庫）
台塑四寶公布5月營收。（本報系資料庫）

台塑四寶8日公布5月營收，其中南亞（1303）年增31.4%、月增4.2%，年、月雙增，受惠電子材料動能，單月營收站上47個月新高。台化（1326）、台塑（1301）、台塑化（6505）則因銷售量差減少，呈月減、年增。

南亞5月營收288.3億元，年增31.4%、月增4.2%。其中，電子材料營業額增加47.0億元。南亞表示，近期原物料價格雖有回落，但中東情勢變數仍多，關稅波折也尚未落幕，全球市場對通膨與升息的擔憂升高，導致一般民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎控制庫存。然而，AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大。

南亞表示，該公司掌握產業發展趨勢、積極布局高值化電子材料產品，成果良好，業績攀升；再加上德州EG廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷、營收顯著成長，挹注南亞5月份合併營收進一步上揚，站上47個月新高。

台塑化5月營收577.7億元，年增26.9%、月減6.1%。其中，銷售價差較4月減少51.8億元，銷售量差增加14.4億元。煉油事業部分，5月煉油廠定檢相關單元已陸續開車，且原料供應逐步回穩，原油煉製量11,517千桶（372千桶/日，31天)，較上月7,139千桶（238千桶/日，30天）增加4,378千桶，5月全產品銷售量10,661千桶，比上月增加1,369千桶。烯烴事業營業額較上月減少3.2%、較去年同期減少10%。

台化5月營收273.8億元，年增15.5％、月減14.7％。較4月量差減少43.1億元，售價差減少4億元。台化公司部分，麥寮ARO-3廠、SM-2廠安排年度定檢，影響PX、SM外售及萃餘油回售台塑化，合計減少26億元；PS、ABS、PP下游客戶因價高無法轉嫁或行情變動快速，普遍觀望並按剛需採購，合計減少8.5億元。售價部分，售價方面，則受美伊和談進展反覆影響，油價震盪偏弱，客戶謹慎下單，部分同業削價競爭等因素，影響石化塑膠產品售價較4月走跌。

台塑5月營收149.5億元，年增0.7％、月減18.4％。較4月售量差減少8.5萬噸，主因為中油及台塑石化公司5月乙烯、丙烯原料打折供應，本公司各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少。

南亞 台塑四寶

延伸閱讀

中菲行營收／5月32.4億元、年增39% 創近四年新高　

保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

宸曜營收／邊緣 AI 需求強勁 5月年增87.8%、創新高紀錄

「錢」進生技？生技月7月起跑 保瑞、藥華藥5月營收創高

相關新聞

穎崴營收／5月10.73億元、年增逾119% AI 雙引擎帶動創單月次高

半導體測試介面大廠穎崴（6515）8日公告2026年5月自結營收達10.73億元，較上月增加8.48%，較去年同期增加119.79 %；創單月次高，累計2026年前五月合併營收為50.43億元，較去年同期增加46.48%。公司說明，受惠於全球AI與HPC客戶需求強勁，高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡持續拉貨。

智伸科營收／5月7.61億元、年增27% 5月及前五月年增率皆雙位數正成長

智伸科（4551）受惠於AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件出貨力道持續強勁，加上半導體高階應用與智慧駕駛相關精密零件出貨暢旺，5月合併營收達新台幣7.61億元，較上月營收持平，較去年同期成長27％，累計2026年前5月合併營收為新台幣38.05億元，較去年同期成長17％，展現高科技核心供應鏈強勁的爆發力。

廣達營收／5月3,114億元、年增94%創歷史同期新高 AI伺服器需求仍強勁

廣達（2382）8日公告5月合併營收3,114.81億元，月減8.4%，年增94.4%，接近翻倍成長，創下歷史同期新高。前5個月累計營收為1.46兆元，年增82.6%，同樣是歷史同期新高。廣達表示，AI伺服器需求仍十分強勁，為滿足客戶需求，公司預計年底前將在美國加州再擴三座廠房，泰國則以SMT產線擴充為主。

汎銓營收／5月2.17億元、年增19.42% 矽光子檢測布局成形

檢測分析廠汎銓（6830）8日公布5月合併營收2.17億元，月增2.52%，年增19.42%，續創歷年同期新高；累計前5月合併營收10.08億元，年增22.49%，同步刷新歷年同期新高紀錄，顯示AI、高階製程與矽光子相關分析需求持續升溫。

台塑四寶5月營收公布 南亞受惠 AI 需求創47個月新高

台塑四寶8日公布5月營收，其中南亞（1303）年增31.4%、月增4.2%，年、月雙增，受惠電子材料動能，單月營收站上47個月新高。台化（1326）、台塑（1301）、台塑化（6505）則因銷售量差減少，呈月減、年增。

台指期 保守應對

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短線壓回，主要來自外資單日賣超規模龐大，使短線籌碼結構出現鬆動，尤其在連續上漲後，高檔獲利了結壓力逐漸升溫。由於國際資本市場利空環伺，市場追價意願謹慎，投資氛圍轉為觀望，顯示短線資金已由積極轉為保守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。