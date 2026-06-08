輝達攜手聯發科跨足 PC 晶片 法人看好兩檔供應鏈

輝達（NVIDIA）攜手聯發科（2454）正式進軍Arm架構PC晶片，法人維持2026年PC出貨量衰退高個位數，及AI PC滲透率60%預估值，並看好華碩（2357）、技嘉（2376）等挾強勁AI伺服器成長動能，更能抵禦零組件成本壓力。

輝達執行長黃仁勳於2026 GTC Taipei keynote中，宣布正式推出RTX Spark處理器，即為傳聞許久由輝達與聯發科共同合作開發的首款Arm架構PC處理器N1X晶片。

投顧法人分析，N1X晶片採台積電（2330）3奈米製程，擁有Blackwell強大顯示核心，並與微軟深度合作，打造專為AI代理使用的高效能運算平台，並搭載在採用Max-Q設計的筆電平台上，提供更強大的隨身本機代理運算裝置。

AI代理於2026年迎來需求爆發，Github使用下載次數已遠超過去Python等傳統開發工具，而Token使用次數亦較其他AI相關應用多出數倍，最初需求主要源自於OpenClaw龍蝦熱潮帶動，隨更多模型開發與導入，在本地端使用AI代理已經成為可行的解決方案。

法人指出，輝達攜手聯發科切入Arm架構PC晶片，有望為Windows on Arm注入動能，帶動消費者採用並促使系統、軟體商加速相容與適配；RTX Spark做為首款個人智慧代理PC，將有助本地端AI代理應用成熟，帶動鏡頭、螢幕、外殼等零組件升級，提升品牌廠產品單價與獲利。

RTX Spark預計2026年秋天推出，各大品牌廠商可望推出自家方案，參考過去硬體配置相近的GB10售價，法人預期，此款定位為個人AI代理、電競與創作者平台將不低於12萬元，並評估個人AI代理需求持續高漲，將帶動RTX Spark 成為Mac Mini外的另一選擇，帶動下半年PC市場銷量。