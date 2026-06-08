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IC 設計+記憶體 布局優選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

MSCI明晟）最新半年度權重調整，台股在三大關鍵指數中權重全數獲得調升，其中在「MSCI全球新興市場指數」調升幅度冠居，且台股權重已攀升至歷史高位，超越中國成為指數中占比最高國家。

預估本次調整台灣將迎來約新台幣740億元以上資金流入，反映國際資金對台股的長期偏好，建議趁短線大幅修正找買點，優先布局「IC設計＋記憶體」雙強組合台股ETF搶上漲先機。

台新投信表示，根據MSCI資料，台股在MSCI全球新興市場指數權重由23.46%上調至23.76%（調升0.3個百分點）。在龐大被動資金流入支撐下，預期資金動能有望維持台股長期偏多走強格局，短線遇到大跌皆是逢低加碼良機。

台新臺灣IC設計ETF（00947）研究團隊表示，AI模型滲透率快速擴張，對算力需求大幅提升，高盛證券預估AI算力需求將以每年約400%速度爆發式增長，由於通用型晶片（輝達GPU）供不應求，客製化晶片機會就此浮現，為IC設計業者帶來新的爆發性商機。

工研院產科國際所預估2026全年台灣整體IC產業產值達8.4兆元，年增29.5%；IC設計業產值1.7兆元，年增19.7%；IC製造中記憶體與其他製造為4,612億元，年增高達111.9%。

根據國際研調機構預估，全球AI代理市場規模將以高達46.3%的年複合成長率高速狂飆。市場專家指出，投資人最有效的參與方式，即是精準鎖定半導體核心的「晶圓製造」。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出，根據Gartner預測，至2028年將有高達15%的企業日常決策任務由AI代理自主完成，全面顛覆傳統企業營運模式。

由於AI代理強調即時響應、高度隱私與自主決策，運算需求正加速從雲端走向邊緣終端。這意味著終端裝置的晶片效能、電源管理、記憶體容量與傳輸速度，將同步迎來規格大躍升，進而為台灣晶圓代工與IC設計產業注入強勁的成長動能。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF研究團隊表示，AI代理的核心在於「邊緣推論與晶片全面升級」，而兆豐台灣晶圓製造ETF前四大持股包括台積電、聯電、華邦電、聯發科，權重加總高達60%；從最尖端的ASIC、終端晶片設計與代工，到邊緣運算不可或缺的記憶體，皆全面網羅，是投資人布局AI代理商機的理想選擇。

MSCI 新興市場指數 明晟

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