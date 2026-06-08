電信、資通訊業搶寵物商機

2025年毛小孩登記數量超越新生兒，推升全台寵物經濟商機，中華電信（2412）、遠傳及愛爾達、鑫傳等資通訊業者跨界搶商機，中華電信推Hami Cam服務主打寵物日記，遠傳推AI萌寵「ropet Pro」；愛爾達打造「愛爾達寵物運動台」，轉播「寵物界奧林匹克」Crufts英國克拉福茲頂級犬展大賽，台數科旗下鑫傳已策略性投資星品國際「Jolly Pet」寵物商城。

中華電信Hami Cam AI智慧攝影機正式上市，除安全監控，除照護老人、小孩，強打「毛孩經濟」，每日隨機挑選寵物影像並進行文字解析，自動生成「寵物日記」，成為貓奴、狗奴們趨之若鶩的功能。

遠傳也觀察，現代人常充滿壓力，對「即時陪伴」與「情緒回應」的需求增加，但現代人想養寵物常面臨租屋禁寵、日常照護負擔及過敏問題，AI萌寵特別適合租屋族、小家庭及親子族群。

愛爾達以運動起家，最近打造「愛爾達寵物運動台」，聚焦寵物運動內容，獨家引進「寵物界奧林匹克」Crufts英國克拉福茲頂級犬展大賽，不僅擴大觀眾族群，提升頻道差異化價值，並為未來營收增添新成長動能。

台數科旗下鑫傳取得星品國際（Jolly Pet）48%股權，切入「毛小孩」產業，Jolly Pet以寵物事業為主，擁有實體通路、電商以及IP聯名商品，鑫傳也將推出寵研所（Furmula）寵物保健產品和寵物居家清潔用品。