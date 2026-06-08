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邁科散熱模組出貨旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠邁科（6831）近期受惠雲端服務商（CSP）客戶新散熱模組產品出貨，營運動能轉強。公司看好新品出貨帶動營運逐步走高，展望樂觀。

邁科今年5月營收3.3億元、月增54.9%、年減10.7%，今年前五月營收13.97億元，年增14.7%。

邁科指出，四大美系CSP大舉加碼資本支出，供應鏈夥伴可望同步受惠。邁科5月起對CSP客戶的新晶片散熱模組出貨，新晶片功率提升，新模組散熱效率亦大幅躍進，看好拉貨力道逐步增強。

市場進一步預期，邁科水冷產品可望於年底前陸續供貨CSP客戶，越南新廠產能利用率將同步攀升。邁科表示，越南新廠產線自動化程度相當高，可節省人力、提升生產良率，一旦正式量產，產能將足以因應CSP客戶持續增加的拉貨需求。

邁科CSP大客戶新機種初期出貨以氣冷散熱產品為主，下半年液冷散熱產品導入後，產品組合進一步升級。由於液冷產品單價及毛利率皆高於氣冷產品，法人預期帶動下半年營收與獲利表現明顯優於上半年。

營收 越南 晶片

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