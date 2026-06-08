據克里夫蘭聯審銀行等機構的通膨即時預測顯示，5、6月的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）年增率仍鎖定在3.8%至4%左右的偏高水位。與此同時，生產者物價指數（PPI）受能源價格與潛在關稅成本上升的推動，年增率衝高至6%，創2022年以來新高，顯示企業端面臨顯著的成本轉嫁壓力。

2026-06-08 05:15