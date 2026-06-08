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群電5月營收月增2.7% 攻AI伺服器
電源廠群電（6412）5月營收27.08億元，月增2.7%，年減10.2%。受惠中國618購物節電競筆電鋪貨需求，加上通訊電源拉貨動能持續升溫，5月營收溫和成長。但客戶端關鍵半導體缺貨仍嚴峻，整體筆電電源出貨動能受壓抑，部分訂單出現遞延。
群電累計今年前五月營收131.27億元，年減9.1%。展望後市，目前客戶端仍積極追料，持續協調供應鏈資源，若缺料改善，6月營收有望進一步成長。
除了筆電之外，群電亦積極布局無人機、健康照護設備供應鏈，並成功拓展新遊戲機客戶，相關專案預期本季起陸續貢獻營收，有助公司拓展多元營收來源。
在AI布局方面，群電除了資料中心電源產品外，積極卡位邊緣AI應用商機。隨著AI PC滲透率持續提升，筆電電源將迎來規格升級潮，有利於優化產品組合並推升ASP。
公司亦積極搶攻美系品牌AI伺服器供應鏈，已進入送樣與測試階段，隨客戶專案推進，有望逐步貢獻營收。
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