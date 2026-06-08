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威強電5月營收跳增39%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠威強電（3022）受惠網通與醫療產品線出貨暢旺，加上視訊會議大型專案正式進入密集交期，共同推升整體營運動能，5月營收8.89億元，月增39.2%、年增92.4%，為45個月新高紀錄。展望後市，威強電本季網通大單出貨，下半年歐洲鐵路專案開始貢獻，營運有望逐季向上。

威強電累計今年前五個月營收為31.19億元，年增7.5%，為三年新高。5月表現得益於網通與醫療產品線出貨暢旺，加上視訊會議大型專案正式進入密集交期，共同推升整體營運動能。

展望後市，威強電表示，隨著既有專案陸續依序交付，搭配產品組合持續優化，進一步深化研發與製造端的綜效整合。網通、邊緣運算及醫療三大核心產品線之布局發酵，預期為營運奠定長期成長基礎。法人看好，威強電今年營運有望逐季向上，預計全年營收表現將優於去年。

在業務進展方面，威強電大型網通專案本季正式量產，專案出貨規模明顯放大，產品組合毛利優於公司平均水準，並已規劃後續世代產品，預期成為未來數年重要成長來源，從今年來看，該專案對全年營收貢獻度有機會接近一成。

此外，布局已久的歐洲智慧交通應用進入收成階段，該鐵路客戶專案歷經長時間驗證與設計調整後，目前已完成相關認證程序，預計下半年開始陸續出貨。

威強電 營收 歐洲

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