眾福科進擊 AI 無人載具

眾福科（3168）受惠於工控及特殊車輛產品兩大產品出貨放量，5月營收3億元，月減3.9%，年增9.8%，今年前五個月累計合併營收14.82億元，年增7.4%，來到近三年新高。眾福科配合佳世達集團策略跨入無人機控制台開發案，在近期台北國際電腦展展出10.1吋與15.6吋兩尺寸的AI無人載具戶外強固顯示方案，展現競爭「AI視覺與顯示」商機的企圖心。

無人載具成為顯示器面板產業切入高成長應用的重要場域之一。眾福科目前無人船22吋顯示器、和無人機的10.1吋顯示器控制台產品已正式開案。10.1吋顯示器已少量送樣，估客戶端需要一至二季驗證期，本季起工控及特殊車輛產品有成長動能，第4季可望放量生產。

眾福科越南新廠去年底進入試產，已完成量產準備，本季進入量產，下半年逐步提升產能。目前正積極評估越南廠與蘇州廠的產能調配作業，越南新廠已導入自動化產線，已啟用的蘇州廠亦評估加入自動化設備，以提升競爭力。

在船舶市場，眾福科新開發的航海產品，客戶陸續完成23吋至27吋產品驗證，本季帶來營收。特殊車輛市場部分，全地形車輛儀表產品的7吋至12吋產品已通過第二階段驗證，預計今年下半年進入量產。符合產創計畫特殊車輛智能車表，正在進行設計驗證，預計下半年試產。

眾福科去年合併營收34.34億元，年增0.5%。各地區別營收貢獻度分別是：美洲42%、亞洲34%及歐洲24%。眾福科今年首季稅後純益0.45億元，季減9.9%，年增2.3%；每股稅後純益0.6元。