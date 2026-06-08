快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

眾福科進擊 AI 無人載具

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
眾福科營收
眾福科營收

眾福科（3168）受惠於工控及特殊車輛產品兩大產品出貨放量，5月營收3億元，月減3.9%，年增9.8%，今年前五個月累計合併營收14.82億元，年增7.4%，來到近三年新高。眾福科配合佳世達集團策略跨入無人機控制台開發案，在近期台北國際電腦展展出10.1吋與15.6吋兩尺寸的AI無人載具戶外強固顯示方案，展現競爭「AI視覺與顯示」商機的企圖心。

無人載具成為顯示器面板產業切入高成長應用的重要場域之一。眾福科目前無人船22吋顯示器、和無人機的10.1吋顯示器控制台產品已正式開案。10.1吋顯示器已少量送樣，估客戶端需要一至二季驗證期，本季起工控及特殊車輛產品有成長動能，第4季可望放量生產。

眾福科越南新廠去年底進入試產，已完成量產準備，本季進入量產，下半年逐步提升產能。目前正積極評估越南廠與蘇州廠的產能調配作業，越南新廠已導入自動化產線，已啟用的蘇州廠亦評估加入自動化設備，以提升競爭力。

在船舶市場，眾福科新開發的航海產品，客戶陸續完成23吋至27吋產品驗證，本季帶來營收。特殊車輛市場部分，全地形車輛儀表產品的7吋至12吋產品已通過第二階段驗證，預計今年下半年進入量產。符合產創計畫特殊車輛智能車表，正在進行設計驗證，預計下半年試產。

眾福科去年合併營收34.34億元，年增0.5%。各地區別營收貢獻度分別是：美洲42%、亞洲34%及歐洲24%。眾福科今年首季稅後純益0.45億元，季減9.9%，年增2.3%；每股稅後純益0.6元。

無人機 顯示器 營收

延伸閱讀

台化等老牌傳產企業拚轉型 接軌AI新科技

長佳智能5月合併營收年增12% 出貨增溫

大立光、揚明光談新業務

義隆、漢唐法說談展望

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台指期 保守應對

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短線壓回，主要來自外資單日賣超規模龐大，使短線籌碼結構出現鬆動，尤其在連續上漲後，高檔獲利了結壓力逐漸升溫。由於國際資本市場利空環伺，市場追價意願謹慎，投資氛圍轉為觀望，顯示短線資金已由積極轉為保守。

黃金期 暫時觀望

據克里夫蘭聯審銀行等機構的通膨即時預測顯示，5、6月的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）年增率仍鎖定在3.8%至4%左右的偏高水位。與此同時，生產者物價指數（PPI）受能源價格與潛在關稅成本上升的推動，年增率衝高至6%，創2022年以來新高，顯示企業端面臨顯著的成本轉嫁壓力。

睿生強化全球服務鏈

群創小金雞睿生光電 （6861）近期股價震盪，但營運積極向上，展望2026年，將以拓展印度在地製造與美洲市場服務布局為兩大營運重點。

三聯「以硬帶軟」 業績熱轉

三聯（5493）董事長林大鈞表示，近期採取「以硬帶軟」策略，已與數家半導體廠及供應鏈廠商合作，針對3奈米以下廠房開發傾斜、震動等監測新設備。展望未來，看好營運動能達2027年上半年。

青雲搶進 AI、工業電腦

青雲（5386）將從記憶體通路模式轉型，規劃切入AI伺服器系統整合和工業電腦領域，搶攻邊緣AI與實體AI業務，目前系統整合業務占比達10%，未來有機會持續提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。