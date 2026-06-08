邦泰加速攻機器人商機 攜手中科院、工研院搶百億大餅

複材大廠邦泰（8935）董事長沈國榮表示，該公司新開發的高性能複合塑料PEEK，將與中科院及工研院合作，加速搶攻機器人及無人機、無人艇等無人載具百億商機。

沈國榮也宣布，為改善財務體質，決處分台灣、中國大陸及越南三地的廠房及土地，同時邦泰總部也將配合在今年底前遷至和大集團旗下聚大智能科技位於中清路的廠房。初估三處廠房土地若順利處分，可為邦泰挹注逾30億元資金。

沈國榮指出，上述三處廠房土地合計逾1萬坪，大陸與越南的廠房土地價值初估約8億元，潭子廠則在23億至25億元間；以目前邦泰的營運規模，根本不需要擁有那麼大的廠房土地，未來處分後，可望大幅改善公司的財務體質。

邦泰近期營運規劃

邦泰去年合併營收5.18億元、年減6.3%，稅後虧損0.86億元，每股淨損0.76元，累積待彌補虧損2.28億元。沈國榮表示，透過新產品與新市場拓展，加上處分廠房土地挹注，預計二年內可全數彌補累計虧損。

邦泰日前股東會改選六席董事、三席獨董，沈國榮連同擔任和大董事長的女兒沈千慈，共取得四席董事及兩席獨董，原市場派則拿下兩席董事及一席獨董。在與市場派取得合作共識之後，沈國榮獲選續任董事長，全面主導邦泰經營。

沈國榮表示，美伊戰事導致石油等原物料價格上揚，邦泰過去幾年買到貴的材料，也因此得以在今年第1季順利去化庫存；另外，新開發的高性能複合塑料PEEK，中高階與低階產品都已陸續通過中科院認證。

其中，中高階的PEEK複材，適用於機器人及無人機等無人載具。目前，美國無人機大廠已釋出公版規格，包括監偵型、垂直升降及彈射型等；機器人則鎖定骨架及外殼。至於適用於自殺型無人艇的最高階PEEK，也已進入認證階段。

另為貼近客戶、搶攻美國機器人與無人載具市場，沈國榮說，邦泰也將進駐和大集團在美國水牛城開發的製造基地，這座生產基地預計今年底完成建置。

沈國榮指出，全球人形機器人正掀起「輕量化」風潮，新世代的高性能複合塑料PEEK，可以取代鋼與鋁等傳統金屬，藉此減輕機器人的重量。人形機器人輕量化能有效降低驅動系統的能耗，延長電池續航力。