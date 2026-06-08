快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

華鉬擴大版圖 開發美國市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

華鉬（6990）董事長王大介指出，AI應用推陳出新及半導體需求大增力道持續向上，華鉬今年起將中長期規劃將會放在釩、鉬金屬在半導體產業的延伸應用，並加強產品高純度、品質一致性能力，滿足科技供應鏈的需求。

展望未來，王大介說，為了擴大營運規模與市場版圖，華鉬也決定積極開發美國市場，建立海外成長引擎，初期鎖定美國關鍵客戶與通路夥伴，建立在地服務、交付能力，同時建立北美市場的規格、檢驗、溯源、ESG資料要求等文件體系，縮短客戶導入時間。

在全球爭搶鉬料源下，華鉬在原物料供應與採購政策上，將強化料源多元化與南美布局。在廢觸媒料源上，建立跨區域供應合作，強化品質判定與雜質控管，提升回收率。

同時，也將加強開發南美供應體系，儘速完成產地、供應商合作模式評估（包括採購、包銷、長約、合資等），降低單一來源風險。

半導體 美國

延伸閱讀

台化等老牌傳產企業拚轉型 接軌AI新科技

博通財報亮眼股價震盪！算力與電力依舊稀缺 這檔ETF布局AI新基建題材

公股銀前4月海外獲利勁揚 4家貢獻占比逾2成

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台指期 保守應對

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短線壓回，主要來自外資單日賣超規模龐大，使短線籌碼結構出現鬆動，尤其在連續上漲後，高檔獲利了結壓力逐漸升溫。由於國際資本市場利空環伺，市場追價意願謹慎，投資氛圍轉為觀望，顯示短線資金已由積極轉為保守。

黃金期 暫時觀望

據克里夫蘭聯審銀行等機構的通膨即時預測顯示，5、6月的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）年增率仍鎖定在3.8%至4%左右的偏高水位。與此同時，生產者物價指數（PPI）受能源價格與潛在關稅成本上升的推動，年增率衝高至6%，創2022年以來新高，顯示企業端面臨顯著的成本轉嫁壓力。

睿生強化全球服務鏈

群創小金雞睿生光電 （6861）近期股價震盪，但營運積極向上，展望2026年，將以拓展印度在地製造與美洲市場服務布局為兩大營運重點。

三聯「以硬帶軟」 業績熱轉

三聯（5493）董事長林大鈞表示，近期採取「以硬帶軟」策略，已與數家半導體廠及供應鏈廠商合作，針對3奈米以下廠房開發傾斜、震動等監測新設備。展望未來，看好營運動能達2027年上半年。

青雲搶進 AI、工業電腦

青雲（5386）將從記憶體通路模式轉型，規劃切入AI伺服器系統整合和工業電腦領域，搶攻邊緣AI與實體AI業務，目前系統整合業務占比達10%，未來有機會持續提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。