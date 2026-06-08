華鉬擴大版圖 開發美國市場

華鉬（6990）董事長王大介指出，AI應用推陳出新及半導體需求大增力道持續向上，華鉬今年起將中長期規劃將會放在釩、鉬金屬在半導體產業的延伸應用，並加強產品高純度、品質一致性能力，滿足科技供應鏈的需求。

展望未來，王大介說，為了擴大營運規模與市場版圖，華鉬也決定積極開發美國市場，建立海外成長引擎，初期鎖定美國關鍵客戶與通路夥伴，建立在地服務、交付能力，同時建立北美市場的規格、檢驗、溯源、ESG資料要求等文件體系，縮短客戶導入時間。

在全球爭搶鉬料源下，華鉬在原物料供應與採購政策上，將強化料源多元化與南美布局。在廢觸媒料源上，建立跨區域供應合作，強化品質判定與雜質控管，提升回收率。

同時，也將加強開發南美供應體系，儘速完成產地、供應商合作模式評估（包括採購、包銷、長約、合資等），降低單一來源風險。