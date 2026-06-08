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新聞中的法律／企併法優稅 助企業打國際盃

經濟日報／ ■蕭振榮

面對地緣政治與全球經貿環境的劇烈變動，企業「單打獨鬥」的時代已經過去，籌組產業控股公司、共同進軍國際盃，正成為台灣中小企業做大、做強的顯學。

目前立法院初審通過《企業併購法》部分條文修正草案，針對企業籌組產業控股公司祭出關鍵的租稅誘因，允許股東選擇將證券交易所得免計入當年度基本所得額（最低稅負），改為未來實際轉讓時才申報課稅，一舉打通企業整合的任督二脈。

我國企業長期面臨規模偏小、面臨研發量能不足的瓶頸，在全球產業供應鏈重組的浪潮下，承受著比以往更嚴峻的競爭壓力。為拉高戰略格局，業界近年積極透過策略聯盟、相互投資或籌組產業控股公司等方式進行資源整合。

成立產業控股公司的優勢在於，能在維持既有公司主體下進行企業整合，這樣不僅能延續企業經營，還可透過整合資源，創造規模經濟，對外強化並提升品牌價值，共同打國際盃。因此，國發會提出推動企業籌組產業控股公司的構想，但過去企業透過股份轉換籌組產業控股公司時，最常遭遇的痛點莫過於「還沒賺到現金就要先繳稅」的租稅困境。

在現行法規下，股東在股份轉換階段，其證券交易所得就必須計入基本稅額（最低稅負制），導致企業在毫無實質現金收入的情況下，就要先背負稅負，使企業結盟意願降低。對此，國發會與經濟部共同擬具「企業併購法第44條之2、第52條之1、第54條修正草案」，引導稅制從即時課稅，轉向未來實際處分後再依實價課稅，提高企業籌組產業控股公司的意願，徹底釋放企業併購與整合的動能。

為協助企業籌組產業控股公司，並訂定適宜的產業控股公司認定辦法，目前國發會已偕同經濟部，深入與工具機、電子製造設備、車輛、自行車、化學產業、機械、電路板、塑膠、紡織等九大產業公協會代表展開座談，凝聚認定標準的共識，確保新制上路後能精準對焦產業實務需求。

待《企業併購法》順利完成修正作業後，依照該增訂條文內容規定，後續國發會也會另外訂定「產業控股公司認定辦法」，與財政部合作，針對適用此次修法租稅措施的控股公司，包含其營運規模、組織型態及營運範圍等條件，進行規範與把關，以達成協助企業發展產業控股公司政策目的。

後續國發會也將透過相關法人機構，協助民間企業加速推動產業控股化，全面提升我國產業在國際市場上的核心競爭力。

行政院去年8月在院會中通過企業併購法修法，並送立法院審查，立法院經濟委員會已完成初審。行政院日前已將企業併購法列為這個會期的優先法案。（本文由國發會產業發展處長蕭振榮口述，記者洪安怡採訪整理）

中小企業 投資 立法院

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