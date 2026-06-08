一周盤前股市解析／重電、造紙、世足概念 看俏

台股上周五（5日）開盤下跌58點，終場以下影線黑K下跌606點作收，收在45,070點；指數在開盤急殺近1,500點後，買盤進場帶動收復逾半失土，終場雖仍收低，但短期均線架構偏多未變，暫以技術性修正看待。

統一投顧協理陳晏平表示，隨著COMPUTEX落幕，本周SpaceX IPO、蘋果WWDC緊接登場，多重題材共振下，有利類股健康輪動，預期台股高檔震盪，但外資期貨淨空單來到7萬口的歷史新高、正乖離率來到歷史高位，短線仍須提防行情劇烈波動，操作保持適度的資金彈性，建議低接不追高。

選股以流動性佳的中大型AI權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔；長線追蹤族群包括台積電（2330）及先進製程／封裝、高速傳輸、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及漲價概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，在COMPUTEX落幕後，短線留意利多出盡的風險，已漲多的電子股可留意停利點，展望後市，台積電將繼續扮演撐盤角色，預計加權指數高檔震盪，但漲多的個股有進入修正的風險，近日操作可轉而聚焦在低基期的傳產股與金融股，看好族群包括重電廠、造紙、世足賽概念股。