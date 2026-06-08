快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

選股…留意四方向

經濟日報／ 陳正偉
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股先前在AI供應鏈、電子權值股與資金行情推動下，指數維持高檔震盪格局，6月3日加權指數盤中一度攻至46,552點，創下本波高點，成交值同步明顯放大，資金持續聚焦科技成長題材。

不過，指數短線漲幅已大，部分AI、PCB、散熱、記憶體與高價電子股評價快速墊高，盤面也容易受到美股科技股波動、利率變化與外資調節影響而出現向下修正。整體而言，目前台股多頭架構雖尚未明顯破壞，但已進入「基本面支撐、技術面偏熱」階段，加上上周五美股大幅重挫，台指期夜盤也大跳水，投資人操作上不宜過度追價。

從台北國際電腦展觀察，今年產業主軸已從單純AI算力競賽，進一步走向「AI基礎建設」與「終端應用」並進。資料中心端，國際大廠持續強化AI晶片、伺服器、散熱與電源管理布局，帶動台灣供應鏈從晶圓代工、先進封裝、伺服器組裝，到PCB、被動元件、散熱模組與電源零組件同步受惠。

尤其「AI Factory」概念逐漸成形，企業不再只是採購單一晶片，而是建置完整AI運算平台，對台廠形成中長期成長動能。

另一方面，AI PC、邊緣AI、機器人與智慧車也成為展會焦點，代表AI運算正逐步由雲端資料中心下放至個人電腦、工業電腦、車載系統與服務型機器人。未來「本地端推論」與「即時反應」將成為新一波硬體升級的重要規格。

美國5月ISM服務業PMI由53.6升至54.5，優於市場預期，對應年化實質GDP成長率約2%，較4月的1.7%進一步改善，顯示美國內需尚未明顯轉弱。細項方面，商業活動指數升至57.7，新訂單指數在上月回落後本月反彈3.8個百分點至57.3，需求動能重新回升。

庫存指數雖大幅上升9.4個百分點至62.5，反映企業對後續需求前景仍具信心，服務消費整體維持韌性。不過，價格壓力未見消退。ISM服務業價格指數5月升至71.3，仍在2022年8月以來高位震盪。

除了荷莫茲海峽供應瓶頸推升燃料、汽油、柴油等能源項目外，AI資料中心建置需求也持續帶動建築材料、銅、記憶體及電子元件價格上揚，顯示AI投資熱潮正逐步向上游原物料與零組件傳導，成為支撐通膨的重要因素。

台股中長線仍可聚焦AI結構性成長主軸，但選股須回歸基本面與評價紀律。可留意四大方向：其一，AI伺服器與資料中心供應鏈，包括伺服器組裝、電源、散熱、機殼、與高速傳輸；其二，半導體先進製程與先進封裝相關族群，涵蓋晶圓代工、封測、設備、材料與探針卡；其三，受AI帶動升級的PCB、CCL、光通訊與記憶體族群；其四，AI PC、邊緣AI、機器人與智慧車等終端應用題材。

整體策略以「長線偏多、短線留意震盪」為原則。短線漲幅過大的個股應避免追高，宜優先承接5月營收成長、下半年接單能見度高、股價已回落修正，且毛利率改善、現金流品質佳的標的，採分批布局方式介入。

（作者是玉山投顧總經理）

台股 美股 伺服器

延伸閱讀

投顧觀點／台新黃文清 傳產股吸睛

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

投顧觀點／富邦陶治瑋 等籌碼換手

博通財報亮眼股價震盪！算力與電力依舊稀缺 這檔ETF布局AI新基建題材

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台指期 保守應對

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短線壓回，主要來自外資單日賣超規模龐大，使短線籌碼結構出現鬆動，尤其在連續上漲後，高檔獲利了結壓力逐漸升溫。由於國際資本市場利空環伺，市場追價意願謹慎，投資氛圍轉為觀望，顯示短線資金已由積極轉為保守。

黃金期 暫時觀望

據克里夫蘭聯審銀行等機構的通膨即時預測顯示，5、6月的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）年增率仍鎖定在3.8%至4%左右的偏高水位。與此同時，生產者物價指數（PPI）受能源價格與潛在關稅成本上升的推動，年增率衝高至6%，創2022年以來新高，顯示企業端面臨顯著的成本轉嫁壓力。

睿生強化全球服務鏈

群創小金雞睿生光電 （6861）近期股價震盪，但營運積極向上，展望2026年，將以拓展印度在地製造與美洲市場服務布局為兩大營運重點。

三聯「以硬帶軟」 業績熱轉

三聯（5493）董事長林大鈞表示，近期採取「以硬帶軟」策略，已與數家半導體廠及供應鏈廠商合作，針對3奈米以下廠房開發傾斜、震動等監測新設備。展望未來，看好營運動能達2027年上半年。

青雲搶進 AI、工業電腦

青雲（5386）將從記憶體通路模式轉型，規劃切入AI伺服器系統整合和工業電腦領域，搶攻邊緣AI與實體AI業務，目前系統整合業務占比達10%，未來有機會持續提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。