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期交所新制說明會 開跑

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

近期AI浪潮引領台股創下新高，隨之而來的震盪格局與頻繁發生的全球地緣政治事件，讓全球金融市場的波動大幅加劇，臺灣期貨交易所為協助交易人迅速掌握期貨市場最新發展，期交所將於6月9日至26日巡迴台北、台中、高雄及新竹等地，共舉辦六場「商品及制度調整宣導說明會」。

說明會將詳細介紹兩項重要的優化措施，其一是「調整股票期貨千元以上最小升降單位」，將1元最小升降單位（Tick）擴大適用至「500元以上、未滿2,500元」的股票期貨，縮小千元以上高價股期的報價價差與降低交易成本，提升交易效率；其二是「國外ETF期貨及選擇權改採三階段漲跌幅」，將國外成分證券ETF期貨及選擇權納入「三階段漲跌幅機制」，提供更細緻的價格保護。

此外，說明會亦將解析期交所商品發展現況，提醒風險控管及盤後交易時段部位處理等近期修正重點，同時，邀請業界講師分享期貨與選擇權實戰策略，活動採實體方式舉辦，歡迎各區域從業人員與交易人參加，即時掌握期貨市場最新動態。

另外期交所針對想學習期貨市場新知及交易策略的交易人與從業人員，安排一系列的期權基礎應用與進階實務課程。6月24日及6月25日的課程將著重由總體經濟切入風險管理，深入解讀美國聯準會（Fed）FOMC會議現況，引導學員從總經指標中洞察交易機會。7月課程則將聚焦於「期權全攻略與自動化建構」。

期交所 台中 新竹

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