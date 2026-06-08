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中國信託證 發雞排、抽好禮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
歡慶中國信託60周年，中國信託證券全台分公司6月10日舉辦慶祝同樂活動，現場發雞排、抽好禮，邀民眾熱情參與。中國信託證券／提供
歡慶中國信託60周年，中國信託證券全台分公司6月10日舉辦慶祝同樂活動，現場發雞排、抽好禮，邀民眾熱情參與。中國信託證券／提供

歡慶中國信託成立60周年，中國信託證券將於6月10日舉辦「中國信託60周年 歡樂同慶」實體慶祝活動，於全台發放總計600份雞排、共抽出60名贈送「中國信託證券 X 中信兄弟」聯名行李箱，邀民眾及客戶一同到中國信託證券全台分公司現場，熱鬧慶祝中國信託60周年！

本活動預計於6月10日下午3點開始，中國信託證券全台10間分公司每間將限量發60份雞排，並現場抽出六名贈送中信兄弟聯名行李箱，只要為中信集團客戶（含銀行、台灣人壽、證券）即可將好禮直接帶回家，歡迎所有民眾前往同歡，亦邀請與中信集團同樣在1966年出生的民眾共襄盛舉，共同來慶祝今年逢60大壽。

此外，為增添歡慶活動的熱鬧氣氛，中國信託證券特別在忠孝分公司安排驚喜環節，邀請中信啦啦隊Passion Sisters六位人氣隊員──波波、曼容、沛婕、維尼、珮含與容容，為當天活動熱情開場表演，與民眾一起盛大慶祝同樂。

中國信託證券表示，本活動規劃全台共發600份雞排、抽60名贈好禮，不僅呼應中國信託喜逢創立60周年，也希望將熱鬧氛圍實質回饋給客戶。

除本活動外，中國信託證券本（6）月也推出「中國信託60 日日月月都精彩」，6月1日至30日期間交易日天天抽獎贈出「漢來日月行館住宿券」；7至12月再「逢六必抽」──每月6、16及26日都再加碼抽獎，讓慶祝氛圍延續全年！活動詳情及抽獎資格請至中國信託證券官網、中信亮點App查詢。

中國信託 中信 中信集團

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