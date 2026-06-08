群創小金雞睿生光電 （6861）近期股價震盪，但營運積極向上，展望2026年，將以拓展印度在地製造與美洲市場服務布局為兩大營運重點。

因應近期股價劇烈震盪，睿生光電應主管機關要求，公告自結4月稅後純益2,900萬元，年增625%，4月營收2.62億元，年增40%；每股純益0.7元。累計今年前四個月合併營收10.53億元，年增45.4%，來到同期歷史新高。

因應區域經濟崛起，睿生光電積極強化全球服務鏈，在印度市場透過在地化製造降低關稅壁壘，深耕當地醫療數位化需求。印度是全球單一最大人口數的國家，也是肺結核病患最多的國家。X光檢測產業全球年複合成長率約5%至10%，印度的年成長率則高達15%，睿生預期今年在印度市場透過EMS代工可望大幅成長，期望市占率從三成拉高到五成。

在美洲市場則是建立當地維修中心，提供客戶即時技術支援與售後服務，強化各區域市場的優質客戶服務及市場占比。至於非洲方面，睿生在法國有EMS夥伴，也透過夥伴進入非洲、迦納重建計畫。

睿生光電是2019年自群創分割獨立的子公司，也是群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局。睿生光電在X光平板偵測器（X-Ray FPD）元件與設備市場已居全球領先地位，全球市占率達約52%，在相關領域穩居全球第一寶座。

受惠於產品組合優化與新興市場布局成效顯現，睿生光電2025年稅後純益1.6億元，年增4.3%，每股稅後純益達3.84元，創下近三年新高。今年首季合併營收7.91億元，季增21.4%，年增47.4%，為單季新高。毛利率26.26%，季增2.55個百分點，年減0.84個百分點。