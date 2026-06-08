快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

台積、00981A 選長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股受美股上周五（5日）重挫將迎來劇烈震盪，不過，機構法人認為，雖然指標股漲幅大及技術面乖離帶來修正，AI發展的基本面仍相當正向，逢急跌重挫可考慮台積電（2330）或主動統一台股增長（00981A）等價內15%內、可操作天期超過四個月的相關認購權證，短線靈活操作。

隨著AI需求快速增長，特別是在GPU和AI加速器領域，台積電N3、N2製程和CoWoS封裝技術將繼續成為其主要增長動能，且 N3毛利率將於今（2026）年下半年持平甚至超前台積電整體毛利率。

預期台積電在2026~2027年將持續實現強勁的營運增長，主要得益於產能擴展、先進技術的提升及高效能計算需求的增強，且AI由Generative AI邁向Agentic AI造成Token數量暴增，運算需求大幅提升。

市場傳出台積電今年下半年將再調漲N3製程代工價，漲幅上看15%，因訂單能見度延伸至2027年， 不排除繼續調漲，2027年可能再漲5%~10%。隨AI加速器、客製化ASIC、旗艦手機晶片與高效能運算（HPC ）需求同步湧入，N3產能持續滿載，先進製程已是全球半導體競爭最核心的戰略資源。

從全球經濟來看，最近公布的 PMI 數據顯示主要國家或區域仍呈現擴張狀況。因此現在看起來景氣不是問題，法人以台股45,000點推算，今年本益比大概在30倍左右，大約是明（2027）年的19到20倍。觀察指數走勢主要看美國這些雲端業者的CSP是不是會持續上修，以及產業能見度是不是能夠拉長，將是指數能否上修的關鍵。

法人認為，台股短線漲多修正，市場正在強迫高槓桿、過度投機的資金出場，等待恐慌情緒宣洩，中長線買點浮現，投資人可進場低接主動統一台股增長，交由專業經理人主動研判操作。

美股 台積電

延伸閱讀

美股血洗波及台指期 法人：AI 估值修正 長線加碼良機

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

台股面臨多重賣壓總和 法人：落底看4大指標

台指期夜盤「史詩級雪崩」！法人：估值修正與擠泡沫 非長線多頭終結

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台指期 保守應對

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短線壓回，主要來自外資單日賣超規模龐大，使短線籌碼結構出現鬆動，尤其在連續上漲後，高檔獲利了結壓力逐漸升溫。由於國際資本市場利空環伺，市場追價意願謹慎，投資氛圍轉為觀望，顯示短線資金已由積極轉為保守。

黃金期 暫時觀望

據克里夫蘭聯審銀行等機構的通膨即時預測顯示，5、6月的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）年增率仍鎖定在3.8%至4%左右的偏高水位。與此同時，生產者物價指數（PPI）受能源價格與潛在關稅成本上升的推動，年增率衝高至6%，創2022年以來新高，顯示企業端面臨顯著的成本轉嫁壓力。

睿生強化全球服務鏈

群創小金雞睿生光電 （6861）近期股價震盪，但營運積極向上，展望2026年，將以拓展印度在地製造與美洲市場服務布局為兩大營運重點。

三聯「以硬帶軟」 業績熱轉

三聯（5493）董事長林大鈞表示，近期採取「以硬帶軟」策略，已與數家半導體廠及供應鏈廠商合作，針對3奈米以下廠房開發傾斜、震動等監測新設備。展望未來，看好營運動能達2027年上半年。

青雲搶進 AI、工業電腦

青雲（5386）將從記憶體通路模式轉型，規劃切入AI伺服器系統整合和工業電腦領域，搶攻邊緣AI與實體AI業務，目前系統整合業務占比達10%，未來有機會持續提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。