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華通、智邦 四檔蓄電

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

儘管國際股市上演「黑色星期五」，不過法人看好今年營運前景、評等為正向的華通（2313）、智邦等個股，逢回反而是低接布局的好時機。權證券商建議，投資人可利用價內外20%內、距到期日超過100天等條件的相關認購權證擇機進場，藉以參與個股走勢。

第2季展望上，華通觀察上游CCL彈性調整售價後供需稍有改善，加上LEO地面設備、光模組拉貨積極，市場預期營運增溫可期，預估單季營收206.8億元，季增5.8%、年增13.6%，毛利率19.5%，稅後純益20.2億元，季增24.4%、年增143.1%，每股獲利（EPS）1.7元。

展望2026、2027年營運，法人指出，華通LEO地面板受惠大客戶掛牌在即訂單強勁，可受惠天上衛星換代且放量，使板層數、面積以及發射數量亦持續提升，預估此塊營收近二年皆可以40%年成長，光模組訂單量於2026、2027年爆發式成長，良率穩步提升下，有助於毛利率逐步優化。

另外，市場預估Data Center∕Networking在2026、2027年皆可翻倍成長，消費性產品因以美系大客戶為主，預估仍可維持中個位數成長下，估今年營收887.2億元，年增16.7%，稅後純益92.4億元，年增40.8%，EPS為7.7元。

智邦方面，展望第2季營運，雖北美CSP客戶AI Server進入新舊產品交換期，但因進入傳統Switch營運旺季，由於AI基礎建設建置算力需求未歇，加上Agentic AI對高速網路頻寬需求大幅增加，推升800G乙太網路交換器出貨成長，成為營運成長主軸。

智邦 華通 營收

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