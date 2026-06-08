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弘塑 瞄準逾100天
弘塑（3131）設備業務員工數從去年底約250人增加至今年5月約350人，且有逾200個職缺，顯示訂單能見度強且內部產能緊張。弘塑計劃擴充產能，二期廠至今年初投產，但因訂單需求超預期及員工快速擴增，部分原規劃生產空間需改作辦公室使用，使產能仍不足。
目前，CoWoS仍是弘塑最大出貨量來源，受益晶片複雜度提升及封裝尺寸擴大，不僅台灣，甚至大中華區及東南亞需求仍強勁；對SoIC來說，今年將是SoIC需求從研發及小量生產轉向量產線部署的重要一年，貢獻將於明後年提升，估今年每股獲利將成長至65.8元。
權證發行商建議，若看好弘塑後市，可利用價內外5%內、距到期日逾100天商品介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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