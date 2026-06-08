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鴻海 押價內外10%
鴻海（2317）受惠AI伺服器市場競爭力持續提升，法人維持「增加持股」，目標價315元，相關權證可伺機布局。
法人表示，鴻海將自第3季起開始出貨CPO相關產品，初期將以Spectrum系列為主，預估2026年下半年出貨量約1萬台，2027年上半年則可望較2026年下半年成長三至四倍，帶動CPO相關營收快速增溫，並進一步推升整體獲利表現與毛利率。加上2026年GPU與ASIC AI伺服器出貨量可望年增翻倍，持續成為推升營收與每股稅後盈餘（EPS）成長的主要動能。
權證發行商建議，若看好鴻海後市，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外10%以內、剩餘天數逾四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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