富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短線壓回，主要來自外資單日賣超規模龐大，使短線籌碼結構出現鬆動，尤其在連續上漲後，高檔獲利了結壓力逐漸升溫。由於國際資本市場利空環伺，市場追價意願謹慎，投資氛圍轉為觀望，顯示短線資金已由積極轉為保守。

基本面觀察，電子權值股仍具中期支撐力道。台積電在股東會中釋出樂觀展望，管理層重申人工智慧需求持續強勁，未來營運展望仍具高度成長動能，並對長期發展保持信心。台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位並未改變，對電子權值股形成基本面支撐。

不過，從盤面結構來看，短線走勢已由先前的強勢上攻轉為高檔震盪格局。在此環境下，台指期操作思維宜轉為保守應對，強調操作節奏的重要性。投資人可關注具備成長題材與基本面支撐的族群，並且靈活調整部位，以應對盤勢震盪所帶來的波動風險。

（富邦期貨提供）

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