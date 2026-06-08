據克里夫蘭聯審銀行等機構的通膨即時預測顯示，5、6月的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）年增率仍鎖定在3.8%至4%左右的偏高水位。與此同時，生產者物價指數（PPI）受能源價格與潛在關稅成本上升的推動，年增率衝高至6%，創2022年以來新高，顯示企業端面臨顯著的成本轉嫁壓力。

此一通膨數據超乎預期地頑強，壓抑市場對聯準會在今年內大舉降息的樂觀預期，也使黃金價格短線受壓抑。然而，隨中東地區衝突消息頻傳，原油價格出現大漲，國際利多利空消息交替，使黃金價格在區間內來回震盪。

黃金目前正進行技術性修正，目前黃金仍於每盎司4,100~4,900美元進行大區間震盪，短線上的各種市場原因仍會使其劇烈波動，但中長線來看，若能站上每盎司5,000美元大關，則有機會再進行下一輪黃金的牛市爆發行情，目前市場仍以保守觀望態度為主。（華南期貨提供）

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