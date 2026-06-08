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期交所深化國際交流

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。 期交所／提供
期交所。 期交所／提供

第28屆期貨市場協會（Association of Futures Markets, AFM）年會於6月4日至5日假台北萬豪酒店舉行，由臺灣期貨交易所主辦，順利圓滿落幕。

本次年會匯聚來自亞洲、歐洲、美洲及非洲等地之交易所、金融機構、市場基礎設施及資訊業者代表踴躍參與。除美國、歐洲、香港、新加坡及日本等亞洲主要市場外，難能可貴的是與會者包括南非、肯亞、尚比亞、馬拉威及烏茲別克等多家非洲及中亞等國交易所代表，共同就全球衍生性商品市場發展趨勢及市場合作機會深入交流，展現AFM作為國際衍生性商品市場交流平台的重要功能。

年會一開始由AFM主席Pat Kenny及期交所吳自心董事長共同揭開序幕，並邀請金管會副主委陳彥良致詞。吳自心表示，主辦AFM年會，除讓世界進一步認識台灣市場，未來也將持續透過與國際交流合作，在「發展創新」與「金融安全」雙核心基礎下，穩步推動我國衍生性商品市場朝更具韌性、多元化及國際競爭力方向發展。此外，陳良彥更向在場外賓介紹金管會持續推動打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，以「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」為核心方向，透過法規鬆綁及制度優化，引導國內外資金進入台灣市場。同時，為因應全球AI浪潮及創新產業發展需求，金管會亦積極推動亞洲創新籌資平台（AIC）等政策，持續提升市場國際競爭力與韌性。

本屆年會聚焦多項重要議題，包括亞洲期貨市場發展契機與挑戰、擔保品與結算機制發展、個別交易人市場參與提升、延長交易時段對市場及交易所的影響，以及人工智慧與市場基礎設施等，與會者均表示收穫豐碩。

年會期間並召開AFM會員大會，期交所獲會員支持，再度連任AFM監察人，展現國際市場對期交所長期參與國際事務及推動跨市場交流合作的肯定。

期交所 臺灣期貨交易所 南非

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