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創櫃六新星 參展秀肌肉

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為積極扶植國內創新創意企業，並對接國際資本市場，今年特邀集六家優質創櫃板公司參加亞洲指標性新創盛會「InnoVEX 2026」新創展會，展現創櫃板企業在數位雲端、精準醫療、智慧製造與AI應用等前瞻領域的堅強實力。

櫃買中心「創櫃新星主題專區」除了專人解說外，參觀者還可親自體驗各家公司展示的創新產品與服務。

本次參與展出的創櫃板公司包括騰雲運算（7405）專攻CDN加速與抗DDoS攻擊防禦技術；元皓展示高品質醫療助聽設備；立達科作為專業機器人設計公司，提供雲端、APP及機器人解決方案。

富宸專注於自動化控制系統研發與整合，助力製造業邁向智慧化升級；數位獵人以創新人才招募媒合平台，解決科技業人才短缺痛點；遠醫科針對醫療院所開發智慧系統平台，強化居家醫療追蹤與病房照護效率。

櫃買中心 創櫃板 機器人

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台灣神隆法說會／去年每股獲利0.17元 今年持續聚焦三大核心業務

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