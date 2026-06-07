倚天酷碁營收／5月4.53億、月增11% 創下單月新高

宏碁（2353）集團子公司倚天酷碁-創（2432）公告2026年5月營收為4.53億元，創下史上單月新高；月增11%，年增率高達94%，更以連續40個月年增成長的成績展現營運動能。主要動能來自於即將到來的亞馬遜（Amazon）Prime Day 購物節，跨境電商通路提前拉貨效應，呈現「旺季效應提前發酵」的成長態勢，展現經營績效。

近期，倚天酷碁獲臺灣證券交易所與資策會產業情報研究所（MIC）於電腦周邊產業研究內容中點名，作為台灣電腦周邊智慧轉型代表案例之一，得到權威機構與資本市場的高度肯定。

倚天酷碁持續推動產品智慧化與多元生活應用布局，逐步聚焦AI智慧周邊、高附加價值產品及智慧移動應用發展，並透過全球通路與跨境電商模式擴大市場布局，推升2025年營收創下歷史新高，顯示轉型策略發揮成效。

隨著AI PC時代來臨，終端裝置正迎來 Edge AI 與 Physical AI的典範轉移。倚天酷碁將以近期投資之公司Plugable 的高階硬體為核心樞紐，融合本身的AI技術量能，將邊緣運算與多元智慧生活、微移動等實體場景進行深度整合，透過全球通路與策略夥伴優勢，持續優化高附加價值產品組合，全面搶佔AI 落地應用的關鍵生態圈，累積長期營運動能。