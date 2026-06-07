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緯致5月營收年增29.2% 續創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯致（4953）（原緯創軟體）公告自結2026年5月合併營收11.49億元，續創同期新高，5月雖受新台幣升值及工作天數影響以致營收月減7.4%，但同比去年同期營收年增仍達29.2%。累計前5月之合併營收為57.89億元，年增29.7%，持續突破歷史高點。

此外，臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公布第十二屆（114年度）公司治理評鑑結果，緯致科技再度名列上櫃公司排名前5%。

緯致科技董事長暨執行長蕭清志表示，穩健的公司治理是企業永續經營的基礎，連續六年獲評上櫃公司前5%，展現公司長期穩固的治理根基，以及對股東權益與資訊透明的高度重視。

緯致科技將持續實踐「以人為本、以客為尊、應用創新科技，與客戶一起成就美好世界」的企業願景，在穩健成長的同時積極推動環境永續與社會共融，朝永續治理標竿持續邁進，為股東與利害關係人創造長期價值。

營收 緯創軟體

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