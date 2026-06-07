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義隆、漢唐法說談展望

經濟日報／ 記者李珣瑛鐘惠玲／台北報導

科技廠漢唐（2404）與義隆（2458）將於本周舉行法說會，外界除了關切公司後續營運展望，同步聚焦義隆AI相關業務發展近況，以及漢唐最新在手訂單資訊。

IC設計廠義隆將於明（8）日舉行法說會，該公司前五月合併營收53.7億元，年增4％，首季每股純益為2.46元。義隆先前提到，去年AI相關業績比重約5％，看好今年相關比重有機會達雙位數百分比。該公司已推出應用於無人機遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片與ISP影像處理晶片，今年還會持續出貨相關雲台與避障模組，第二代產品希望能在第3季前量產。

無塵室工程大廠漢唐將於本周四（11日）舉行法說會，隨大客戶上半年陸續釋出多項廠務工程新單，漢唐可望公布最近在手訂單資訊，市場預料將續創新高紀錄。

漢唐 義隆 法說

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