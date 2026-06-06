緯創總座轉讓1,500張持股

緯創（3231）董事暨總經理林建勳昨（5）日公告，申報轉讓1,500張緯創股票，約占其個人持股35.26%，以緯創昨天收盤價171元計算，市值約當2.56億元。

緯創近期股價搭上「黃仁勳風」，3日盤中衝上歷史新高價201元，昨天受台股重挫影響，終場跌5元、收171元，仍在相對高檔價位，林建勳此刻大賣手上持股，引發關注。

根據公開資訊站資料，林建勳原持有4,254張緯創股票，將透過一般交易方式，處分1,500張持股，若全數處分完仍持有緯創股票2,754張，持股比率從0.13％降至0.09％，仍是公司前20大股東之一，不影響現有董事席位。

緯創近年受惠於AI伺服器熱潮，推動公司營運持續成長，前四月合併營收為1.13兆元，年成長132.6％，創下歷史同期新高。法人預期，緯創今年下半年不僅可望持續大啖輝達GB300平台AI伺服器大單，伴隨輝達新世代Vera Rubin AI伺服器即將量產出貨，今年營運表現將有望持續創高。