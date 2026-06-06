大立光5月營收月減14% 出貨動能降溫

光學鏡頭大廠大立光（3008）昨（5）日公布5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%；前五月合併營收254.95億元，年成長15%。大立光表示，6月客戶需求差不多，惟因排程因素，預估拉貨比5月差。

業界普遍預期，蘋果將在今年秋天發表iPhone 18系列新機，大立光為鏡頭主力供應商。法人看好，隨大客戶新機亮相鋪貨潮點火，大立光7月營收有望展現成長動能。

即將於6月9日登場的蘋果WWDC 2026全球開發者大會，被視為下半年電子股風向球。

外媒披露，今年主視覺暗示iOS 27將全面整合更深層的Apple Intelligence，推動iPhone 18進入「視覺AI」元年，外界看好，這場規格升級賽，大立光受惠大。

法人分析，iPhone 18系列新旗艦機種可望首度搭載適用各種光源，且可凸顯主體或拉長景深的可變光圈鏡頭，預料採取不調漲價格策略，帶動銷量明顯成長，有利大立光產品均價（ASP）上揚。

另一方面，潛望式鏡頭下放至更多機型，AI運算對8P、9P等高階鏡片需求增加，法人預期，大立光下半年毛利率與獲利能力有望顯著增長，全年挑戰每股純益上看200元。大立光不評論法人預估的財務數字。

外界高度關注大立光切入共同封裝光學（CPO）應用進展，目前大立光主要著墨於多通道的高階FAU關鍵零組件，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道光纖陣列（Fiber Array）。其中，PMLA為整合稜鏡（Prism）、準直鏡（Collimating Lens）及光纖陣列一體化零組件，為CPO技術中的關鍵元件。