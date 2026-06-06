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鴻海威風 營收創最強5月

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（5）日公布5月合併營收8,594億元，同期新高，連續三個月站穩8,000億元大關，月增3.28%，年增39.57%；前五月合併營收3.82兆元，歷年同期最佳，年增31.79%。

鴻海表示，第2季是資通訊（ICT）產業傳統淡季，主要產品雖進入新舊產品轉換期，惟AI機櫃保持成長趨勢。以目前能見度來看，第2季營運將明顯優於先前預期的顯著季增表現，但仍需關注全球政經局勢影響。

鴻海表示，5月四大部門營收與4月相較，「消費智能產品類別」呈強勁成長，主要受惠拉貨強勁；「雲端網路產品類別」即便AI持續拉動出貨需求，惟配合客戶出貨時間規劃，本類別月對月表現約略持平；「電腦終端產品類別」與「元件及其他產品類別」則略為衰退。

與去年同期相較，5月四大部門營收包括「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」與「元件及其他產品類別」均強勁成長，主要受惠AI產品拉貨與新產品拉貨動能，以及主要業務相關零組件出貨增加。「消費智能產品類別」則顯著成長，也是受惠拉貨動能。

鴻海 營收

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