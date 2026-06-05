快訊

美股早盤／晶片股下跌+非農就業強…拖累大盤 台積電ADR跌近4%

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電除息大戲下周四登場 法人看好秒填息可期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
權王台積電（2330）除息大戲預計下周四（11日）登場，原股東每股可配發現金股息6元，市場看好秒填息可期。圖／路透
權王台積電（2330）除息大戲預計下周四（11日）登場，原股東每股可配發現金股息6元，市場看好秒填息可期。圖／路透

權王台積電（2330）除息大戲預計下周四（11日）登場，原股東每股可配發現金股息6元，市場看好秒填息可期。統計未來兩周（8至18日）將除息的159檔個股，共將配出3,887.1億元現金股息，挹注股市資金活水。

台積電自2019年起改採每季配發現金股息政策，獲得外資、壽險等長期投資人青睞，統計過去27次當中，只有四次填息時間超過10日，21次在一日內火速填息，讓股民賺股息又賺價差，法人預期這次只要台股行情不出現重挫，將再度上演秒填息戲碼。

台股近期進入除權息旺季，根據CMoney統計，未來兩周將有159檔個股接連除權息，除台積電外，還有台達電、國巨、創意、長榮、玉晶光、和碩、群創、文曄、致茂、宏碁、臻鼎-KY等盤面熱門股，填息力道將是後續AI（人工智慧）、高股息、千金股等族群重要觀察指標。

以發放的現金股息規模來看，台積電的1,555.9億元規模居冠，長榮346.4億元、台達電301.3億元、國巨123.4億元、和泰車111.4億元、和碩107.2億元、分居第二至六名。

股息發放水準在25億元以上公司，還包括正新58.3億元、群光55.1億元、東元47.5億元、儒鴻41.1億元、豐泰40.4億元、宏碁39.6億元、臻鼎-KY 36.9億元、國產30.6億元、潤弘30.00億元、創意26.8億元、富邦媒26.4億元、慧洋-KY 26.1億元。

除權息 台達電 台積電

延伸閱讀

009803配息0.5元再創新高…錯過再等一季！前次「2天光速填息」最後買進日曝光

6月ETF除息秀底氣足！00918豪氣配息1.26元稱霸季配、00961發0.15元奪下月配王座

百萬國民高股息ETF 00919成分股調整名單出爐 18進18出

大華銀ETF 00918配息1.26元 6月17日最後買進日

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台積電除息大戲下周四登場 法人看好秒填息可期

權王台積電（2330）除息大戲預計下周四（11日）登場，原股東每股可配發現金股息6元，市場看好秒填息可期。統計未來兩周（8至18日）將除息的159檔個股，共將配出3,887.1億元現金股息，挹注股市資金活水。

鴻海營收／5月8,594億元 續創歷年同期新高

鴻海（2317）5日公布5月營收為8,594億元，月增3.28%，年增39.57%，為歷年同期最高。2026年累計前五月營收為3兆8,211億元，年增31.79%，為歷年同期最高。

中華電30萬股東看過來！股利紅包這天發

電信龍頭中華電（2412）公告除息基準日7月15日，每股配發5.2元現金股利，將於8月7日發放現金股利，30萬股東可望樂收股利紅包。

準千金股強勢突圍！旭隼連飆兩根漲停衝928元 AI 電力基建題材受關注

台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，不過高價電源族群中旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元，成為準千金股中最受關注的強勢標的之一。

魏哲家喊要很久才能滿足客戶！台積電建廠夥伴股價揚

晶圓代工廠台積電4日召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家表示，台積電在美國和台灣兩地積極擴產，「要很久時間」才能夠滿足客戶需...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。