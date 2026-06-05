台積電除息大戲下周四登場 法人看好秒填息可期

權王台積電（2330）除息大戲預計下周四（11日）登場，原股東每股可配發現金股息6元，市場看好秒填息可期。統計未來兩周（8至18日）將除息的159檔個股，共將配出3,887.1億元現金股息，挹注股市資金活水。

台積電自2019年起改採每季配發現金股息政策，獲得外資、壽險等長期投資人青睞，統計過去27次當中，只有四次填息時間超過10日，21次在一日內火速填息，讓股民賺股息又賺價差，法人預期這次只要台股行情不出現重挫，將再度上演秒填息戲碼。

台股近期進入除權息旺季，根據CMoney統計，未來兩周將有159檔個股接連除權息，除台積電外，還有台達電、國巨、創意、長榮、玉晶光、和碩、群創、文曄、致茂、宏碁、臻鼎-KY等盤面熱門股，填息力道將是後續AI（人工智慧）、高股息、千金股等族群重要觀察指標。

以發放的現金股息規模來看，台積電的1,555.9億元規模居冠，長榮346.4億元、台達電301.3億元、國巨123.4億元、和泰車111.4億元、和碩107.2億元、分居第二至六名。

股息發放水準在25億元以上公司，還包括正新58.3億元、群光55.1億元、東元47.5億元、儒鴻41.1億元、豐泰40.4億元、宏碁39.6億元、臻鼎-KY 36.9億元、國產30.6億元、潤弘30.00億元、創意26.8億元、富邦媒26.4億元、慧洋-KY 26.1億元。