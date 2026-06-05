東元營收／5月56.86億元 年增10.55%創新高

東元（1504）5日公告5月合併營收56.86億元，月增1.04%、年增10.55%，創單月歷史新高；累計前五月合併營收255.11億元，年增7.19%。

展望後市，董事長利明献指出，雲端服務供應商持續投資AI資料中心基建，東元過去2年解決方案布局效益將在下半年至明年全面爆發。東元日前法說也表示，預估三大事業群營收呈現年增與季增雙重成長，第2季單季毛利率及營益率將自首季反彈。

在產品接單動能方面，利明献指出，東元電力能源產品與設備全力衝刺AI資料中心市場，今年該業務在電力能源事業群中比重預計提升至30%，未來目標達成五成。

法人分析，東元未來成長動能獲國際戰略合作支撐，正深化與鴻海戰略合作，鎖定模組化資料中心、廠務電氣節能與智慧製造商機。

東元股價自4月中旬58.5元低點築底後階梯式走高，惟5日股價受大盤拉回走弱影響，終場大跌8.6元、跌幅達9.89%，以78.4元作收。