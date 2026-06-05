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一詮營收／5月6.94億元衝上逾13年新高、年增逾三成 散熱布局發威

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
一詮公司。記者籃珮禎／攝影
一詮公司。記者籃珮禎／攝影

散熱元件暨LED導線架廠一詮（2486）5日公告5月營收6.94億元，月增3.95%、年增31.37%，不僅刷新歷史同期新高，更寫下近163個月（13年又7個月）以來的新高紀錄；累計今年前五月營收29.81億元，年增22.68%。

一詮同步公布產品營收組成，受惠於高階散熱產品出貨力道強勁，5月散熱元件營收貢獻達2.95億元，營收占比拉高至42.5%，持續擔綱最核心的成長引擎；傳統主力LED導線架則貢獻2.45億元，占比約35.3%。

其餘產品線方面，包括陶瓷電路板營收5,083萬元、智能服務機器人5,037萬元，以及TV背光模組4,023萬元。一詮近年積極由光電產品與導線架轉型聚焦於半導體高階散熱元件，相關高毛利產品占比已持續站穩四成以上。

展望2026年，一詮表示，雖然全球市場仍面臨外部經營環境的不確定性，但隨著AI產業正處於規模化應用的關鍵期，生成式AI與代理式AI成為主流，高效能散熱需求依然強勁。

一詮強調，將持續投入技術研發、擴充公司產能以因應大廠訂單，並致力於拉升均熱片與高階水冷系統等高毛利產品營收占比，優化整體獲利能力，對未來展望維持樂觀。

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