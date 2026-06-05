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景碩營收／5月41.99億元創新高 年增33.02%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
景碩團隊先前參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影
景碩團隊先前參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影

載板廠商景碩（3189）5日公布5月營收達41.99億元，月增3.13%，年增33.02%，創新高。景碩日前股東會順利通過私募等議案，重申今年逐季成長的營運目標，先前董事會已拍板資本支出235億元以因應未來三年擴充ABF載板產能設備需求，2026年約為80億元，其中60億元用於ABF載板投資。

景碩先前提到，今年資本支出主要為台灣六廠擴充ABF載板產能，因應高層數ABF載板應對AI需求供不應求，至於載板應用端若為PC消費則仍疲弱，目前觀察同業也積極擴充高層數板，但目前看市況仍有信心主要是同業相對往年擴充是精準到位並非盲目擴充。

景碩廠區包含台灣一廠、台灣二廠、台灣五廠以及六廠，子公司晶碩、美國子公司與大陸百碩。景碩統計，2025年第4季高速運算營收占比24%，手機35%，消費產品18%，隱形眼鏡18%，基地台5%。

展望未來，景碩預期，AI帶動高階載板市場未來三年仍健康，預期至2030年需求都還可以，這也是為何同業與景碩都積極應對需求布局。

景碩

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