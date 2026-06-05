一詮5月營收月增3% 穩懋5月合併營收月增1.2%

一詮（2486）昨（5）日公告5月營收6.94億元，為同期最佳，並改寫近163個月（13年七個月）來新高紀錄，月增3.96%，年增31.3%；前五月營收29.81億元，年增22.68%。

法人分析，一詮5月營收強勁成長，主要受惠近年積極轉型高效能運算（HPC）與AI伺服器散熱領域，效益逐步顯現。

一詮表示，5月營收分布為：散熱元件金額2.95億元，占比約42.5%，持續擔綱最核心的成長引擎；LED導線架約2.45億元，占比約35.3%。

【記者劉芳妙 ／台北報導】砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（5）日公布5月合併營收17.55億元，為2022年5月以來新高，月增1.2%，年增40.3%；前五月合併營收達80.79億元，年增34.85%。

展望後市，穩懋看好本季合併營收可望季增中雙位數百分比（14%至16%），毛利率介於26%至29%區間，與上季差不多，備受外界矚目的光通訊及低軌衛星商機有望開始明顯爬升，預期Cellular、基礎建設、光通訊及WiFi等四大業務本季都有機會成長。