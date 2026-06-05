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力成5月合併營收月增4.5% 連三月增長
封測大廠力成（6239）昨（5）日公布5月合併營收79.17億元，為歷年最強的5月，月增4.51%，連續三個月走升，年增30.23%；前五月合併營收368.07億元，年增34.87%，在AI、記憶體封測與高階封裝需求同步升溫下，營運動能持續加速。
力成單月營收歷史新高為2022年6月80.92億元，今年5月營收79.17億元，距離歷史高點僅差約1.75億元。隨著AI基礎建設持續擴張、記憶體復甦與先進封裝需求同步升溫，法人看好力成後續營運動能續強。
法人分析，現階段AI伺服器需求強勁，輝達等大廠帶動半導體高階封測、記憶體封測需求同步升溫，力成為記憶體封測龍頭，直接受惠封測產能利用率提升與報價走揚。隨AI應用外溢至記憶體與先進邏輯封測，力成營運動能也從傳統記憶體循環，進一步擴大至AI高階封測需求。
另一方面，近期超微點名台灣供應鏈合作，更讓力成AI封裝題材升溫。超微宣布與力成達成里程碑，成功驗證業界首款2.5D面板級EFB互連技術，該技術可支援大規模高頻寬互連，提升AI系統部署效率與整體經濟效益，並支援超微下一代處理器平台需求。
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