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創意5月合併營收月增8.8％ 動能可期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）昨（5）日公布5月合併營收46.74億元，是歷年最強5月，並改寫單月歷史次高記錄，月增8.8％，年增1.32倍；前五月合併營收204.15億元，年增90.6％。

創意首季每股純益12.28元，是相隔三年後，再度單季賺逾一個股本。該公司今年營運受惠兩大美系雲端服務供應商（CSP）客戶的CPU與AI推論晶片量產收入挹注，法人預期營收、獲利都將持續增長。

不過，近期市場上也傳出雜音，認為創意接下來在CPU與車用晶片案件方面，可能面臨競爭，仍待觀察後續發展。

創意總經理戴尚義先前表示，AI運算將大規模從訓練轉向推論，該公司受益於相關浪潮，會協助客戶發展AI加速晶片，預計在2奈米、3奈米等先進製程專案將維持健康動能 。

戴尚義強調，創意過去幾年投入的AI相關設計服務專案，已邁入驗證及量產階段；在研發方面除了積極擴大投資，投入先進製程設計服務案、先進封裝技術及相關IP開發外，更於竹南購入新廠房，設立高速運算中心，以因應未來更多3奈米以下先進製程與高階封裝設計的運算需求。

創意並積極發展共同封裝光學（CPO）相關技術，開發下一代AI高速資料傳輸解決方案，全新的多晶片封裝（MCP）設計結合TSMC COUPE光引擎技術，取代傳統電性互連，直接連線至MCP有機基板，突破傳統電訊號的傳輸極限。

營收 晶片

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