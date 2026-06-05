華邦電5月合併營收連六月登峰

記憶體大廠華邦電（2344）昨（5）日公布5月合併營收200.01億元，連續六個月創單月歷史新高，並首度突破200億元大關，月增約3.9%，年增181.9%；前五月合併營收774.99億元，年增128.58%。

法人分析，華邦電去年12月合併營收97.7億元，不到半年營收翻倍成長至200億元，反映AI需求強勁引爆記憶體缺貨大漲價，旗下DDR系列產品、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）出貨價量齊揚。

展望後市，華邦電董事長焦佑鈞日前於股東會後受訪指出，AI才正起步發展，台灣把握到AI機會，電子產業受惠大，目前記憶體市場全面缺貨，預期供不應求態勢到明年下半年仍難緩解。

華邦電基本面隨著記憶體火熱起舞，今年首季毛利率攀升至53.4%，季增11個百分點，並較去年同期大幅提升27個百分點；稅後純益逾百億元、達101.14億元，季增195.5%，並擺脫去年同期虧損陰霾，每股純益2.25元。

進入第2季，華邦電表現更猛，公司自結4月獲利4.88億元，一個月賺贏過去兩年總和，並較去年同期暴增逾216倍，每股純益1.66元。

華邦電看好，AI帶動記憶體需求進入長期成長循環，隨著生成式AI、AI伺服器與終端裝置持續升級，記憶體已從過去景氣循環產品轉變為關鍵基礎資源，現階段供給成長速度仍追不上需求擴張，預期整體產業供需緊俏狀況，短期內難以明顯改善。

華邦電總經理陳沛銘預告，AI時代來臨，記憶體已變為「戰略物資」，隨著市場需求持續火熱，華邦電本季DRAM、NAND Flash與NOR Flash價格漲幅皆超過預期，營收、獲利都會較首季成長，毛利率也可望更亮眼，樂觀下半年業績持續走揚。

因應後續先進技術布局，華邦電今年董事改選，延攬前台積電研發大將、人稱「蔣爸」的蔣尚義擔任獨董。