滑軌廠川湖（2059）昨（5）日公布5月營收37.91億元，再創單月歷史新高，首度站上30億元大關，月增46.05%，年增172.05%；前五月營收突破百億元、達118.37億元，創同期新高，年增74.16%。

川湖昨天股價不受台股重挫606點影響，終場逆勢上漲270元、收5,620元。

展望後市，川湖發言人暨執行副總王俊強之前表示，本季「熱鬧滾滾，業績可期」。

川湖認為，AI需求強勁，市場一直在成長，除了輝達主導的GPU，現在中央處理器（CPU）、Google的張量處理器（TPU）等的AI產品與市場也上來，產品更多元，該公司布局伺服器滑軌領域20年，將會開枝散葉，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

產能方面，王俊強透露，目前產能足以支應客戶需求，產能利用率尚未突破八成，光是目前子公司川益二廠滿載，估算月營收就可遠超過33億元。

川湖美國德州休士頓新廠已完成設備裝機，預計6月認證，今年9、10月開始量產出貨，一切按照計畫進行，可望為下半年營運增添新動能。明年還有川湖二廠加入，至於川益也還有可建三、四廠的空間。

談到AI平台轉換是否影響業績，川湖表示，目前旗下產品涵蓋GPU、CPU、TPU、儲存（Storage）等各方面，具多元性，市占率又高，影響不大。

川湖強調，該公司的特色就是創新，穩定，速度快，扮演全球重要技術提供者角色，客戶今天來，下周就可以測試產品，尤其滑軌擁有很高的技術性，未來川湖技術會更上一層樓，已經在開發2027年與2028年的產品。