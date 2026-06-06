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智邦5月營收月增4% 連兩月創高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦（2345）昨（5）日公布5月營收286.23億元，連兩個月創下歷史新高。

法人表示，隨著800G交換器產品持續出貨，智邦第2季營運有機會季增二成，單季營收再創新高，下半年還有光交換器等新產品，推升營運成長可期。

智邦5月營收月增4.6%，年增56.6%，累計前五月營收1,261億元，年增六成，創歷史同期新高。智邦表示，營收變化主因為客戶需求增加。

法人原本預估智邦第2季單季營收約季增高個位數成長，但4、5月營收連續強勁表現，預估第2季營收季增率可望成長二成，單季營收跨越800億元關卡，有望再創單季新高。

法人指出，智邦800G交換器產品持續出貨兩大CSP客戶，AI加速器產品持續出貨，加上新產品光交換器以及Edgecore Open Fabric全機架架構送樣後，有機會在下半年量產出貨，成為推升營運關鍵。

營收 智邦

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