臻鼎5月合併營收月增6% 寫同期最佳

PCB龍頭臻鼎（4958）昨（5）日公布5月合併營收162.01億元，年增37.4%，月增6.6%，今年前五月營收721.26億元，年增10.1%，雙創同期新高。高階AI應用需求帶動下，臻鼎上修載板營收目標為年增80%以上。

臻鼎表示，5月營收受惠四大產品應用較去年同期成長。高階AI相關產品拉貨動能升溫，帶動伺服器／光模組業務成長幅度最為顯著，營收年增近250%；IC載板業務營收年增近80%，兩大業務雙雙改寫單月新高。今年前五月，伺服器／光模組及IC載板之合計營收占比突破21% ，公司營運重心由消費性電子領域轉向AI全產業鏈，戰略轉型逐步發酵。

臻鼎近期正式加入輝達MGX生態系，以高層數、高速傳輸的PCB核心技術，支援第三代MGX系統架構在高密度、模組化與去線纜化設計下的關鍵需求。臻鼎表示，正逐步深化在全球AI運算供應鏈中的關鍵角色。預期，AI算力需求持續暢旺、國際客戶高階產品逐步放量，及新產能持續建置，2026年將是新一輪成長周期的起點。目標今年伺服器／光模組業務營收成長倍增。