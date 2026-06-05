益登營收／單月業績138.5億元、月增5.9% 連三月創新高

半導體通路商益登（3048）於今（5）日公布5月業績，連三個月改寫單月歷史新高紀錄。益登5月合併營收為138.5億元，月增5.9％、年增61.7％，累計前五月合併營收為604.31億元，年增26.2％。

據了解，益登近期業績表現亮眼，主要是受惠於AI伺服器與網通設備的市場需求熱絡，帶動相關的關鍵零組件拉貨力道，另外，今年不少半導體產品的價格均有所調漲，也對其營收表現有助益。

法人預估，由於AI基礎建設與應用的推展方興未艾，因此益登相關產品的訂單需求也有望延續。