聽新聞
0:00 / 0:00
華邦電營收站上200億元創高 仍不敵外資示警跌停
華邦電今（5）日公布5月合併營收正式站上200億元，達200.01億元，月增3.93% ，持續締造單月歷史新高，年增也高達181.97%；累計前五月合併營收為775億元，年增128.58%。
不過，受分析師釋出報告示警，預期DRAM與NAND快閃記憶體售價將於今年年中觸頂，並預估兩大產品價格最快從明年初開始，連續兩季出現下滑，記憶體族群全面重挫，華邦電開盤不久後即跌停鎖死，連日前公布營收逾270億元的南亞科，盤中均一度跌停，最後以360元、下跌35元作收，跌幅8.86%。
南亞科5月合併營收為276.7億元，月增8.55%、年增730.14%；累計合併營收1022.48 億元，較去年同期增加 649.62%。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。