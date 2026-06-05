華邦電營收站上200億元創高 仍不敵外資示警跌停

華邦電今（5）日公布5月合併營收正式站上200億元，達200.01億元，月增3.93% ，持續締造單月歷史新高，年增也高達181.97%；累計前五月合併營收為775億元，年增128.58%。

不過，受分析師釋出報告示警，預期DRAM與NAND快閃記憶體售價將於今年年中觸頂，並預估兩大產品價格最快從明年初開始，連續兩季出現下滑，記憶體族群全面重挫，華邦電開盤不久後即跌停鎖死，連日前公布營收逾270億元的南亞科，盤中均一度跌停，最後以360元、下跌35元作收，跌幅8.86%。

南亞科5月合併營收為276.7億元，月增8.55%、年增730.14%；累計合併營收1022.48 億元，較去年同期增加 649.62%。